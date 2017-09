Bosz klaagt een beetje over Kuipers

Trainer Peter Bosz van Borussia Dortmund maakte er na de thuisnederlaag tegen Real Madrid (1-3) in de Champions League geen al te groot twistpunt van. Maar de oud-coach van Ajax plaatste toch even wat vraagtekens bij het optreden van het arbitrageteam van Björn Kuipers. Het Nederlandse keurkorps verzuimde na nog geen kwartier de thuisploeg een strafschop toe te kennen.

,,Het stond 0-0, het was een zuivere handsbal”, doelde Bosz op de onbestrafte actie in de doelmond van aanvoerder Sergio Ramos. ,,Maar Real was de betere ploeg, ze hebben verdiend gewonnen. We hebben met nul punten nog vier duels te spelen. Laten we eerst maar eens twee keer van Apoel Nicosia winnen, daarna zien we wel hoe we ervoor staan.”

Collega Zinédine Zidane sprak van een slaagde avond in Dortmund. ,,We hebben hard gewerkt en prima gespeeld. Na de rust hadden we het even moeilijk, maar we hebben de wedstrijd geweldig afgemaakt. We hadden wel wat meer doelpunten kunnen maken, maar we hebben dankzij Ronaldo en Bale meer gescoord dan Dortmund. Daar gaat het om, het liep perfect.”