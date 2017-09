Matthijs de Ligt is voorzichtig aangesloten bij de groepstraining van Ajax. De verdediger is op de weg terug na een hersenschudding die hij zondag opliep in een duel met Vitesse.

De Ligt lag een nacht ter observatie in een ziekenhuis en verscheen woensdag weer op het trainingsveld. Hij volgde toen nog een individueel programma. Ajax voetbalt zondag een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. Het is onduidelijk of De Ligt dan kan meespelen.