Vitesse hoopt op verrassing in Nice

Vitesse hoopt donderdag in de groepsfase van de Europa League van de nul punten af te komen. Na het verlies in de Gelredome tegen Lazio (2-3), moet de ploeg van trainer Henk Fraser op bezoek bij OGC Nice. De nummer drie van vorig seizoen uit de Franse competitie is na de zege van 5-1 op Zulte Wargemen voorlopig koploper in groep K.

Trainer Henk Fraser kan tegen Nice, dat dit seizoen Ajax uitschakelde in de voorronden van de Champions League, weer beschikken over Alexander Büttner en Thulani Serero. Beide spelers waren licht geblesseerd maar doorstonden de laatste training goed. Ook Bryan Linssen is inzetbaar. De Arnhemmers hebben alleen Arnold Kruiswijk thuisgelaten. De 32-jarige verdediger heeft al enkele weken last van een rugblessure.

Bij Nice ontbreekt Wesley Sneijder. De Oranje-international is door Lucien Favre buiten de selectie gelaten omdat hij volgens de trainer na een enkelblessure nog niet helemaal wedstrijdfit is.