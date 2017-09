Volleybalsters in kwartfinale EK tegen Italië

De Nederlandse volleybalsters spelen donderdag voor een plek bij de laatste vier op het Europees kampioenschap. Het team van bondscoach Jamie Morrison neemt het in de kwartfinale in Bakoe in Azerbeidzjan op tegen Italië. De wedstrijd begint om 16.00 uur Nederlandse tijd.

Oranje presteert tot dusverre wisselvallig op het EK. Na een nederlaag in de groepsfase tegen Servië (en een stroeve zege op de Tsjechische vrouwen) was de nummer vier van de Olympische Spelen van vorig jaar aangewezen op een tussenronde. Daarin werd dinsdag Kroatië overtuigend met 3-0 aan de kant gezet.

De Italiaanse vrouwen bereikten als groepswinnaar de kwartfinales in Azerbeidzjan. Ze zijn bij dit EK nog ongeslagen.

Nederland pakte twee jaar geleden voor eigen publiek de zilveren medaille bij de Europese titelstrijd. Rusland was toen in de finale te sterk.