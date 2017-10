Titel voor Istomin na opgave Baghdatis

De Oezbeekse tennisser Denis Istomin heeft wel heel eenvoudig het toernooi in het Chinese Chengdu op zijn naam geschreven. Zijn Cypriotische tegenstander Marcos Baghdatis gaf in de finale na vijf games spelen in de eerste set op. Het stond toen 3-2 voor Istomin.

Voor de nummer 78 op de wereldranglijst is het zijn tweede triomf in een ATP-toernooi. In 2015 pakte Istomin de overwinning in Nottingham. Opvallend detail: in de halve finales van dat toernooi schakelde hij Baghdatis uit, die ook toen moest opgeven in de eerste set.