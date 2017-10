Verstappen smacht naar goede zondag

Max Verstappen start zondag in de Grand Prix van Maleisië vanaf de derde plaats in zijn Red Bull. De Limburgse Formule 1-rijder heeft de Brit Lewis Hamilton (Mercedes) en de Fin Kimi Räikkönen (Ferrari) voor zich in de startopstelling. Hamilton vertrekt voor de zeventigste keer in zijn carrière van poleposition.

Verstappen vierde zaterdag zijn twintigste verjaardag op het circuit van Sepang, waar vooralsnog voor het laatst een grand prix in de Formule 1 wordt verreden. Maleisië heeft het contract met de koningsklasse van de autosport niet verlengd. De Nederlander reed nog wat stroef in de derde training, maar was scherp in de kwalificatierace.

,,Mijn zaterdagen zijn dit seizoen tot nu toe goed geweest, nu hunker ik naar een goede zondag”, liet Verstappen weten na de kwalificatie. Hij is dit jaar al zeven keer uitgevallen in de race.

Hamilton leidt in het wereldkampioenschap met 28 punten voorsprong op Sebastian Vettel. De Brit heeft een uitgelezen kans verder uit te lopen, want de Duitser start op Sepang vanaf de laatste plaats in zijn Ferrari. De race begint om 09.00 uur.