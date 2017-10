Verstappen: ik voelde me ziek en slecht

Max Verstappen was grieperig toen hij afgelopen zondag in Maleisië de tweede Grand Prixzege uit zijn carrière boekte. ,,Ik zou me heel goed moeten voelen, maar het was qua gevoel een van mijn slechtste dagen van het jaar”, zei de Red Bull-coureur maandag in het Ziggo-programma Peptalk.

De Formule 1-coureur gaf toe dat hij erg moe was na afloop van de race op het circuit in Sepang. ,,Ik was ziek en voelde me sowieso al niet goed. De nacht voor de race kon ik ook bijna niet slapen”, keek hij terug op een zwaar weekend.

Verstappen is ondertussen al gearriveerd in Japan, waar aanstaande zondag de race op het circuit van Suzuka wacht. ,,Het gaat nu al wel wat beter, maar ik heb nog even”, zei de net 20-jarige Limburger over zijn fysieke gesteldheid. ,,Donderdag gaan we met de trein naar Suzuka.”