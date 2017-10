Maatregelen bij Ferrari na sof in Maleisië

Ferrari gaat de organisatie van het eigen Formule 1-team kritisch tegen het licht houden. De bolides van Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen werden afgelopen weekeinde bij de Grote Prijs van Maleisië allebei getroffen door motorproblemen. ,,We hadden iedereen kunnen verslaan”, zei directeur Sergio Marchionne van Ferrari. ,,Het is om gek van te worden als je dan tijdens een raceweekeinde zulke problemen krijgt.”

Bij Vettel ging het al tijdens de kwalificatie mis. De nummer twee van de WK-stand moest daardoor vanaf de laatste plaats starten. Een inhaalrace bracht de Duitser nog naar plek vier, maar hij zag zijn achterstand op Lewis Hamilton wel oplopen tot 34 punten. Kimi Räikkönen had zich als tweede gekwalificeerd, maar zijn bolide begon al voor de opwarmronde te haperen. De Fin kwam daardoor niet aan racen toe.

,,De kwaliteitscontrole van de onderdelen moet beter en we gaan organisatorisch een aantal dingen veranderen”, zei Marchionne. ,,Zulke problemen kunnen we ons niet veroorloven.” Twee weken eerder in Singapore vielen beide Ferrari’s al in de openingsronde uit na een botsing met Max Verstappen.