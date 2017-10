Turners bij WK op jacht naar finaleplaatsen

De Nederlanders turners weten dinsdag bij de WK in het Canadese Montreal meteen nadat ze hun rondgang langs de toestellen hebben gemaakt waar ze aan toe zijn. In de kwalificaties gaat het per onderdeel om de beste acht, die in het weekeinde mogen terugkomen voor de finales. Met Epke Zonderland heeft Nederland een medaillekandidaat aan de rekstok. Bart Deurloo gaat op hetzelfde toestel ook voor een finaleplaats.

Nederland is ingedeeld in de vierde en laatste startgroep, de meeste concurrenten hebben maandag hun scores al neergezet. Om 10.00 uur (16.00 Nederlandse tijd) beginnen Deurloo, Casimir Schmidt en Boudewijn de Vries op voltige. Op ringen en sprong is er geen Nederlandse deelname. Daarna volgen Frank Rijken, De Vries en Zonderland op brug. Op rek komen Zonderland, Deurloo en Rijken in actie, op vloer Deurloo, Schmidt en Bram Verhofstad. Rond 13.00 uur, in Nederland 19.00 uur, is duidelijk wie zich voor de toestelfinales heeft geplaatst. De Nederlandse vrouwen komen woensdag in actie.