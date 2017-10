Vettel ontloopt gridstraf in Japan

De Duitse Formule 1-coureur Sebastian Vettel hoeft bij de Grand Prix van Japan, zondag op het circuit van Suzuka, niet meer te vrezen voor een gridstraf van vijf plaatsen terug. De versnellingsbak in zijn gehavende Ferrari is tijdens een grondige inspectie in Maranello in orde bevonden en is derhalve niet aan een vroegtijdige vervanging toe. Dat bevestigde een woordvoerder van de Italiaanse renstal tegenover GPUpdate.net.

Vettel eindigde afgelopen zondag als vierde tijdens de Grote Prijs van Maleisië, die glorieus werd gewonnen door Max Verstappen (Red Bull). In de uitloopronde deed zich een opvallend incident voor. De Ferrari van de viervoudige wereldkampioen raakte flink beschadigd door een botsing met de Williams van de Canadees Lance Stroll.

In de huidige reglementen moeten rijders dezelfde versnellingsbak in zes races op rij gebruiken. Alleen als de betreffende coureur bij de voorgaande wedstrijd is uitgevallen, mag er zonder gridstraf een nieuwe unit worden geplaatst.

Vettel heeft in de WK-stand als nummer twee een achterstand van 34 punten op de Brit Lewis Hamilton (Mercedes).