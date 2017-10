Vrouwen aan de beurt bij WK turnen

Na de mannen is het woensdag bij de WK turnen de beurt aan de Nederlandse vrouwen om in de kwalificaties te strijden voor finaleplaatsen. Met Sanne Wevers komt in Montreal de enige olympisch kampioen van de vrouwen in actie. De Oldenzaalse komt behalve op balk, het onderdeel waarop ze in Rio goud won, ook uit op brug. Eythora Thorsdottir beperkt zich wegens een ribblessure tot vloer en balk. Ze werd in Rio negende op de meerkamp, de hoogste klassering ooit voor een Nederlandse vrouw op de Spelen.

Lieke Wevers zal alleen een balkoefening doen, Tisha Volleman komt in actie op vloer en sprong. De vrouwen turnen in de derde van vijf zogenoemde subdivisies en beginnen om 13.00 uur, 19.00 uur in Nederland. Pas na de laatste startgroep, rond 21.00 uur in Canada kan de balans worden opgemaakt.