Degelijke opening Luiten in Dunhill Links

Golfer Joost Luiten heeft een degelijke eerste ronde afgewerkt in het Alfred Dunhill Links Championship in Schotland. Met een score van 70 slagen, twee onder par, bezet hij de gedeelde achttiende plaats.

Luiten noteerde op de baan van Carnoustie vier birdies en zette daar twee bogeys tegenover. De Nederlander hunkert naar een topprestatie. Hij won in zijn carrière vijf keer op de Europese Tour, maar is dit seizoen nog niet in de buurt gekomen van een toernooizege.

Twee golfers gaan aan de leiding in het Schotse toernooi, dat een prijzengeld heeft van 4,3 miljoen euro. De Belg Nicolas Colsaerts en de Ier Paul Dunne kwamen uit op 67 slagen, vijf onder par.

Het Dunhill Links Championship heeft een bijzondere opzet, omdat iedere prof ook een team vormt met een amateur. Luiten speelt het toernooi al jaren met Wijnand Pon, de importeur van Volkswagen.