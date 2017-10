Opnieuw tegenslag voor tennisser Raonic

Het zit tennisser Milos Raonic niet mee. De voormalige nummer drie van de wereld gaf donderdag in de tweede ronde van het toernooi in Tokio tegen thuisspeler Yuichi Sugita geblesseerd op. Raonic had last van zijn kuit.

Het was het eerste toernooi voor de Canadees in lange tijd. Raonic stond zeven weken aan de kant met een polsblessure.

Tegen Sugita gaf de als derde geplaatste Raonic al na één game spelen op. ,,Het ging mis toen het 40-40 werd. Ik voelde een stevige pijn in mijn been. Het is lastig om nu al aan te geven hoe ernstig het is”, zei Raonic, die dinsdag in de eerste ronde met 6-3 6-4 had gewonnen van de Serviër Viktor Troicki. ,,Het is een frustrerend jaar.”