Opnieuw valse start Schulting op 500 meter

Suzanne Schulting is op de eerste dag van de wereldbekerwedstrijden shorttrack in Dordrecht gestrand in de voorronde. De twintigjarige shorttrackster, die bij de eerste wereldbeker in Boedapest vorig weekend vier penalty’s kreeg, maakte in haar race een tweede valse start. Dat overkwam haar in Boedapest eveneens.

Schulting won donderdag wel haar heat op de 1500 meter. Ook Jorien ter Mors ging door naar de halve finales. Yara van Kerkhof eindigde als derde en was uitgeschakeld. Van Kerkhof plaatste zich wel voor de kwartfinales op de 500 meter. Lara van Ruijven was na een val in de voorronde uitgeschakeld.

Sjinkie Knegt en Itzhak de Laat plaatsten zich voor de halve finales op de 1500 meter. Daan Breeuwsma werd in de heat uitgeschakeld. Op de 500 meter hebben Knegt, Breeuwsma en Dylan Hoogerwerf de kwartfinales bereikt.