Sjöström weer Kromowidjojo de baas

Ranomi Kromowidjojo moest ook op de tweede dag van de wereldbekerwedstrijden kortebaan in Doha haar meerdere erkennen in Sarah Sjöström. De Zweedse topzwemster, die afgelopen zomer drie wereldtitels veroverde bij de WK langebaan in Boedapest, won de 100 vrij en de 50 vlinder; de Groningse oud-olympisch kampioene zwom twee keer naar de tweede plaats.

Sjöström tikte op de 100 vrij aan in 51,62, Kromowidjojo noteerde 52,19. Femke Heemskerk werd derde in 52,29. Op de 50 vlinder klokte Sjöström 24,76 en Kromowidjojo 25,25. Maaike de Waard eindigde als derde in 25,87. De Waard behaalde ook brons op de 100 meter rug met een tijd van 58,63. Kyle Stolk mocht een medaille ophalen na de 200 vrij. Hij zwom de derde tijd met 1.45,77. De Zuid-Afrikaan Chad le Clos won in 1.44,40.

Het Nederlands gemengde estafetteteam pakte het goud op de 4×50 meter vrij. Het kwartet Thom de Boer, Stolk, De Waard en Kromowidjojo noteerde 1.32,20 en versloeg onder meer Duitsland en China.