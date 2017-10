Volleman net buiten finale op sprong

Tisha Volleman heeft bij de WK turnen in Montreal op een haar na de finale gemist op het onderdeel sprong. De 17-jarige turnster uit Eindhoven had in het Olympisch Stadion ’s middags haar beste score ooit behaald met haar eerste sprong: 14,466. Na haar tweede sprong (13,900) kwam ze uit op een gemiddelde van 14,183. Op dat moment stond ze daarmee vijfde.

Volleman had gedaan wat ze moest doen, pieken op het juiste moment. ,,Mijn eerste sprong was een puntenrecord, de tweede ging ook prima”, keek ze terug. ,,Ik blijf hoop houden.”

Pas tegen het einde van de de laatste zogenoemde subdivisie was het de Japanse Sae Miyakawa die ervoor zorgde dat Volleman buiten de top acht viel en niet terug mag komen voor de finale.