IOC schorst Nuzman na arrestatie

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft Carlos Arthur Nuzman vrijdag voorlopig geschorst. Dat besluit volgde op de arrestatie een dag eerder van de baas van de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016.

De 75-jarige Braziliaan wordt verdacht van omkoping en corruptie. Nuzman zou een dubieuze rol hebben gespeeld bij het binnenhalen van de Spelen, in 2009. Daarbij zouden leden van het IOC zijn omgekocht.

Het Braziliaanse olympisch comité is door het IOC ook voorlopig geschorst en alle IOC-betalingen aan het comité zijn tot nader order opgeschort.

Nuzman is al decennialang een prominent figuur in de Braziliaanse sport. Eerst als volleyballer, later als voorzitter van de nationale volleybalbond en sinds 1995 als hoogste baas van het olympisch comité in zijn land.

Met Nuzman werd ook Leonardo Gryner donderdag aangehouden. Hij is de voormalige directeur van het Braziliaans olympisch comité.