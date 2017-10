Williams kijkt rond, maar Massa mag hopen

Het Formule 1-team van Williams geeft Robert Kubica en Paul di Resta de kans zich te bewijzen. De Britse renstal heeft nog een stoeltje vrij voor volgend seizoen en de Poolse coureur Kubica en Di Resta, de Schotse reserverijder van Williams, mogen de komende weken testen in een bolide uit 2014. De Canadees Lance Stroll is al verzekerd van een plekje in 2018.

De pas achttienjarige Canadees heeft zich in zijn eerste jaar in de koningsklasse van de autosport na een problematische start goed ontwikkeld. Stroll eindigde in Azerbeidzjan zelfs op het podium (derde) en reed al 32 punten bij elkaar, bijna net zoveel als zijn gelouterde teamgenoot Felipe Massa (33 punten). De Braziliaan had na het vorige seizoen afscheid genomen van de Formule 1, maar stapte alsnog weer in bij Williams toen Valtteri Bottas verhuisde naar Mercedes.

De 36-jarige Massa rijdt mogelijk volgend jaar ook weer voor Williams, al bekijkt de renstal meerdere opties. ,,Natuurlijk staat Felipe heel, heel hoog op ons lijstje”, zei directeur Paddy Lowe. ,,Maar we kijken ook rond, om te zien wat de beste optie is om het team verder te helpen.”