Bakelants in schaduw De Plus ook ravijn in

Tijdens de Ronde van Lombardije waren er veel zorgen om de gecrashte Laurens De Plus, maar buiten het oog van de camera’s vloog ook landgenoot Jan Bakelants over de vangrails. De Belgische wielrenner van AG2R miste eveneens een bocht in de afdaling van de Muro di Sormano en belandde enkele meters lager in het ravijn. De eerste berichten vanuit het ziekenhuis in Como luidden dat Bakelants vijf ribben en twee ruggenwervels heeft gebroken.

Over de situatie van De Plus is nog weinig bekend, maar volgens zijn ploeg Quick-Step valt de schade mee. De 22-jarige Belg heeft in ieder geval geen zware blessures overgehouden aan zijn val, die werd geregistreerd door de tv-camera’s. Quick-Step meldde al kort daarna op Twitter dat De Plus bij bewustzijn is en dat de schade meevalt. Het leidde tot opluchting op de sociale media. De Plus werd per ambulance naar het ziekenhuis van Cantù gebracht.