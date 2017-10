De Plus vliegt over vangrail in Lombardije

De Belgische wielrenner Laurens De Plus heeft zaterdag tijdens de Ronde van Lombardije een zware val gemaakt. De 22-jarige renner van Quick-Step was in de achtervolging op de Franse koploper Mikaël Cherel toen hij in de afdaling van de Muro di Sormano te hard een bocht in ging en met zijn fiets over de vangrail vloog, het ravijn in. Al snel waren twee ambulances ter plaatse om hulp te verlenen aan De Plus.

Dries Devenyns, land- en ploeggenoot van De Plus, stopte op de plek van het ongeval om te helpen. De onfortuinlijke renner werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor nader onderzoek. Quick-Step maakte via Twitter bekend dat de verwondingen van De Plus meevallen. De Belg is aanspreekbaar.