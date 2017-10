Debutante Hurd pakt wereldtitel meerkamp

De Amerikaanse Morgan Hurd heeft de wereldtitel veroverd op de meerkamp bij de WK turnen in Montreal. Hurd stootte op het laatste onderdeel vloer de Canadese Ellie Black van de eerste plaats. De 22-jarige routinier gaf na vier toestellen eentiende punt toe op de 16-jarige Hurd, in China geboren maar als adoptiekind in de Verenigde Staten beland. Het brons was voor een andere WK-debutante, de Russin Elena Eremina.

Hurd is de opvolgster van Simone Biles. De Amerikaanse was de wereldkampioene in 2013, 2014 en 2015 en werd vorig jaar in Rio ook olympisch kampioen. Ze heeft een jaar pauze genomen. De Roemeense Larisa Iordache, de afgelopen twee WK’s goed voor zilver en brons, had zich dinsdag nog voor de kwalificaties begonnen geblesseerd aan een achillespees.

Kort voor de finale moest ook Ragnar Smith afzeggen. De Amerikaanse, tweede achter de Japanse Mai Murakami in de kwalificaties, had zich kort voor de finale in de warming-up voor sprong geblesseerd aan de enkel. Murakami, tweevoudig allroundkampioene van haar land, werd vierde op eentiende punt van Eremina.

Hurd was als zesde in de finale beland en was de enige van de toppers die zichzelf overtrof ten opzichte van de kwalificaties. Dat was te danken aan haar afsluitende vloeroefening die een score van 13,733 opleverde. Het was genoeg om Black, door de 10.000 toeschouwers in het Olympisch Stadion van Montreal meteen na haar oefening al toegejuicht als winnares, te passeren. De Canadese, vorig jaar vijfde in de olympische meerkampfinale, zag 13,433 oplichten op het scorebord. Het was niet genoeg voor goud.