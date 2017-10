Laatste klassieker van het jaar in Lombardije

Voor de wielrenners staat zaterdag de laatste klassieker van dit jaar op het programma, de Ronde van Lombardije. De tweehonderd deelnemers trekken over 247 kilometer van Bergamo naar Como, met onderweg 4000 hoogtemeters. In de finale moeten de renners nog twee bergjes over. Na een korte afdaling is de finishlijn getrokken op een lange en brede weg in Como.

Vorig jaar won Esteban Chaves de 110e editie van de ‘Koers van de vallende bladeren’, zoals de Italiaanse klassieker ook wel wordt genoemd. De Colombiaan ontbreekt dit keer echter op de startlijst. Chaves liep vorige week een breuk in zijn schouderblad op bij een val in de Ronde van Emilië. Vincenzo Nibali, de winnaar van 2015, doet wel mee. De Italiaan krijgt concurrentie van andere oud-winnaars als Daniel Martin en Philippe Gilbert en erkende klimmers als Rigoberto Urán, Warren Barguil, Fabio Aru en Nairo Quintana. Wellicht kunnen de Nederlanders Bauke Mollema, Steven Kruijswijk en Wout Poels ook een rol van betekenis spelen.

Tom Dumoulin meldde zich vrijdag af. De winnaar van de Giro en wereldkampioen tijdrijden is ziek en zette daarom al een punt achter zijn bijzonder succesvolle seizoen.