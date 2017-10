Schulting vierde op 1500 meter

Suzanne Schulting is bij de tweede wereldbeker shorttrack in Dordrecht op de vierde plaats geëindigd in de finale van de 1500 meter. De zege ging naar de Zuid-Koreaanse Choi Min Jeong, gevolgd door de Canadese Valerie Maltais en de Zuid-Koreaanse Shim Suk Hee. Schulting reed een bekeken race en nam dit keer niet al te veel risico’s.

Schulting heeft in Dordrecht wat goed te maken. Tijdens de eerste wereldbeker vorig weekeinde in Boedapest liep ze tegen liefst drie penalty’s op. Op de relay kwam de Nederlands kampioene in Hongarije ten val. Donderdag ging ze op de voorronde van de 500 meter in Dordrecht opnieuw in de fout met een penalty.

Bij de vier wereldbekerwedstrijden zijn dit seizoen belangrijke punten te verdienen voor de olympische kwalificatie.