Van der Poel opnieuw sterkste in Berencross

Mathieu van der Poel heeft zaterdag de Berencross op zijn naam geschreven. De 22-jarige veldrijder van Beobank-Corendon was net als vorig jaar de sterkste in Meulebeke en kwam solo over de finish. Achter Van der Poel finishte de Belg Michael Vanthourenhout als tweede, voor wereldkampioen Wout van Aert. Lars van der Haar eindigde als vierde.

Van der Poel vierde alweer zijn zesde zege in het nog prille seizoen. Alle zes de races waarin hij startte, kwam hij ook als eerste over de finish. Ook in de Berencross leek de Nederlander te spelen met de concurrentie. Ruim drie ronden voor het einde ging Van der Poel er vandoor en sloeg al snel een gaatje dat alleen maar groter werd.

Bij de vrouwen ging de zege naar Sanne Cant. De Belgische wereldkampioene bleef haar landgenotes Ellen Van Loy en Loes Sels voor.