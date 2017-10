Bruguera nieuwe Daviscupcaptain Spanje

Sergi Bruguera is aangesteld als de nieuwe captain van het Spaanse Daviscupteam. De 46-jarige Spanjaard volgt Conchita Martinez op die zowel het Daviscupteam als het Fed Cupteam van Spanje leidde. Martinez werd in september aan de kant gezet door de Spaanse tennisbond.

Oud-tennisser Bruguera was in zijn tijd een van de beste gravelspelers. In 1993 en 1994 schreef hij Roland Garros op zijn naam.

Bruguera krijgt geen dubbele rol, want de 35-jarige oud-tennisster Anabel Medina Garrigues gaat aan de slag als coach van het Spaanse Fed Cupteam.