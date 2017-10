Deurloo: er zit meer in

Turner Bart Deurloo pakte in zijn eerste toestelfinale op een WK zondag in Montreal meteen brons op het onderdeel rek. ,,Met een oefening die niet helemaal ging zoals het moest, er zit meer in”, vertelde de 26-jarige Rotterdammer naderhand. ,,Bij mijn eerste vluchtelement ging het al niet perfect. Ik ben blij dat het goed afliep.”

‘Bravoure Bartje’, zoals zijn bijnaam luidt, kon de door hem gehoopte triple niet maken. ,,Het blijkt voor iedereen lastig om onder druk te turnen. Kijk naar die Cubaan, met wel een gelukte triple, maar een grote fout bij de afsprong. Die had anders gewoon gewonnen.”

Er zit meer in, Deurloo roept het al jaren. ,,Eindelijk heb ik het hier op het hoogste podium laten zien. Mooi dat ik hier samen met Epke (Zonderland, tweede) op het podium sta. We waren natuurlijk liever één en twee geweest. Maar ik denk dat dit ook historisch is, twee Nederlanders op het podium op een WK.”