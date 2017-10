Hamilton mikt op zege, Verstappen op podium

Met nog vijf races te rijden, wil Lewis Hamilton zondag in de Grote Prijs van Japan zijn leidende positie in de WK-stand verstevigen. De Britse Formule 1-coureur van Mercedes gaat vanaf 07.00 uur Nederlandse tijd op poleposition van start op het circuit van Suzuka.

Zijn marge op naaste belager Sebastian Vettel uit Duitsland bedraagt in het klassement 34 punten. De Ferrari-coureur begint naast Hamilton vanaf de tweede startplek aan de Grand Prix. Hij reed weliswaar in de kwalificatie de derde tijd, maar door een gridstraf voor de Fin Valtteri Bottas (Mercedes) schoof hij een plaatsje op.

Ook Max Verstappen (vanaf vierde startplek) en zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo (derde startplek) profiteerden van de sanctie tegen Bottas. De twintigjarige Nederlander, die vorig weekeinde in MaleisiĆ« fraai zegevierde, verwacht geen nieuwe triomf. ,,Als je in de kwalificatie 1 seconde tekort komt, denk ik niet dat we voor de overwinning kunnen gaan vechten.”