Knegt behaalt goud op 1000 meter

Shorttracker Sjinkie Knegt heeft voor het eerst in zijn loopbaan een wereldbekerwedstrijd op de 1000 meter gewonnen. De 28-jarige Fries deed dat zondag in Dordrecht, waar hij de Canadees Samuel Girard voorbleef. Het brons was voor Seo Yi Ra uit Zuid-Korea.

Voor Knegt betekende het zijn vijfde wereldbekerzege. De vorige vier behaalde hij allemaal op de 1500 meter.

Zaterdag eindigde Knegt op de 500 meter al als tweede. Suzanne Schulting behaalde zondag zilver op de 1000 meter, zodat Nederland nu op drie wereldbekermedailles in Dordrecht staat.