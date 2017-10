Rupp en Dibaba winnen marathon in Chicago

Als eerste Amerikaan in vijftien jaar heeft Galen Rupp zondag de marathon van Chicago gewonnen. De 31-jarige Rupp voerde in de slotfase van de wedstrijd over 42,195 kilometer het tempo op en snelde naar de winst in 2 uur, 9 minuten en 20 seconden. De Keniaan Abel Kirui, de winnaar van vorig jaar, eindigde als tweede in 2.09.48. Het brons ging naar zijn landgenoot Bernard Kipyego (2.10.23).

De afgelopen veertien jaar domineerden Afrikaanse lopers de marathon van Chicago. Na de winst in 2002 van Khalid Khannouchi, een geboren Marokkaan die zich tot Amerikaan liet naturaliseren, ging de winst bijna steeds naar een Keniaan. Rupp zorgde zondag eindelijk weer voor Amerikaans succes. Vorig jaar had hij op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro brons gepakt op de marathon.

Bij de vrouwen was Tirunesh Dibaba oppermachtig. De 32-jarige Ethiopische, drievoudig olympisch kampioene op de baan, zegevierde in 2.18.31.