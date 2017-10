Slechte start Van IJzendoorn bij WK dammen

Martijn van IJzendoorn is slecht begonnen aan het wereldkampioenschap dammen. De Nederlands kampioen verloor zondag in Tallinn zijn eerste twee partijen in de finalegroep. Van IJzendoorn moest eerst zijn meerdere erkennen in landgenoot Wouter Wolff en verloor vervolgens ook van de Ivoriaan N’cho Joel Atse. Van IJzendoorn staat op de twaalfde en laatste plaats met nul punten.

Wolff wist zijn goede start geen vervolg te geven en verloor van Aleksander Schwartzman. Aleksander Baljakin, de derde Nederlandse deelnemer, startte met twee remises.

Van IJzendoorn en Baljakin dammen maandag in de derde partij tegen elkaar.