Zonderland en Deurloo op medaillejacht

Epke Zonderland en Bart Deurloo staan zondag op de slotdag van de WK turnen in Montreal in de finale op het toestel rek. Voor het eerst sinds tien jaar (Stuttgart) bereikten twee Nederlanders de eindstrijd van het spectaculaire onderdeel waarmee de mondiale titelstrijd traditiegetrouw wordt afgesloten. Toen waren het twee nog relatief onbekende turners die vierde (Zonderland) en vijfde (Jeffrey Wammes) werden.

Nu is de 31-jarige Fries in het bezit van twee wereldtitels en een olympische titel en geldt hij als favoriet. Deurloo is een belangrijke uitdager, die mogelijk een combinatie van drie vluchtelementen in zijn oefening stopt.

Zonderland heeft die optie ook, maar kan als geen ander improviseren aan de rekstok. Hij weet in ieder geval of Deurloo tot een zogenoemde ‘triple’ is gekomen, want de Rotterdammer opent de finale. Zonderland is als derde aan de beurt, dat zal zijn rond 22.00 uur Nederlandse tijd.