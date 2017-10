Golfer Luiten nog net in mondiale top 100

Golfer Joost Luiten heeft weer een positie ingeleverd op de wereldranglijst en staat nog net in de top 100. De Rotterdammer zakte op de maandag gepubliceerde ranking van de 98e naar de 99e positie.

Nederlandse beste prof maakt een moeizaam seizoen door. Een echt topresultaat heeft de tweevoudig winnaar van het KLM Open nog niet behaald. De 36e plaats zondag in het Alfed Dunhill Links Championship was ook niet de gewenste klassering.

Door zijn mindere optredens is Luiten op de wereldranglijst beetje bij beetje afgegleden. Begin dit jaar stond hij nog 58e. In 2014 bivakkeerde de 31-jarige golfer zelfs even bij de beste dertig van de wereld. Top vijftig op de wereldranglijst is vereist om mee te kunnen doen aan alle majors.

Op de ranglijst van de Europese Tour bezet Luiten de 51e plek. Die positie geeft recht op deelname aan het Tour Championship, het slottoernooi in Dubai.