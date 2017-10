Voorzitter Wu Ching-kuo van de internationale boksbond AIBA en tevens lid van het hoofdbestuur van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) is voorlopig op non-actief gezet. De Taiwanees, die in 2006 aantrad als bokspreses, zou in strijd hebben gehandeld met de statuten en met de gedragscodes bij de AIBA.

Elf andere bestuursleden van de mondiale boksorganisatie hadden een klacht tegen hem ingediend. Na intern onderzoek is Wu door een tuchtcommissie van de AIBA voorlopig geschorst.