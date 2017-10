Serena Williams terug in Australian Open

De Amerikaanse tennisster Serena Williams wil in januari haar titel verdedigen in de Australian Open. Dat heeft toernooidirecteur Craig Tiley gezegd. Williams nam in april zwangerschapsverlof en beviel op 1 september van dochter Alexis Olympia Ohanian jr.

,,Het is nog enkele maanden weg en uiteraard bepaalt ze zelf of ze fit genoeg is tegen die tijd, maar Serena wil in 2018 terugkeren op Melbourne Park en haar titel verdedigen. Ze is al in training”, meldde Tiley.

Williams was al in verwachting toen ze vorig jaar het Australische grandslamtoernooi won. Het was haar zevende eindzege in Melbourne en haar 23e grandslamtitel. De 36-jarige Williams zwaaide in april af als nummer één van de wereld; inmiddels is ze afgedaald naar de 24e plaats.