Fury mikt op drie grote boksduels in 2018

Voormalig wereldkampioen boksen Tyson Fury rekent in 2018 op drie grote gevechten. De 29-jarige zwaargewicht verwacht in april zijn langverwachte rentree te maken. ,,Ik ga ervoor zorgen dat ik er dan klaar voor ben. In de zomer en aan het eind van 2018 volgen er opnieuw geweldige duels”, liet hij op sociale media weten.

De Britse reus heeft voor zijn terugkeer op het hoogste niveau eerst nog wel een licentie nodig. De Britse boksbond trok een jaar geleden zijn vergunning in vanwege mogelijke overtredingen door Fury van het dopingreglement. In die zaak is nog altijd geen eindoordeel geveld. Fury maakte onlangs nog bekend dat hij geen aanvraag wil indienen voor een nieuwe licentie.

Fury heeft na zijn sensationele puntenzege in november 2015 op de Oekraïner Vladimir Klitsjko niet meer gebokst. Hij veroverde met die triomf de wereldtitels van de IBF, WBO en WBA, die hij nadien echter moest inleveren. Fury meldde zich twee keer af voor een revanchepartij. Hij gaf vorig jaar toe in een interview met Rolling Stone dat hij depressief was en cocaïne gebruikte.