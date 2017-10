Hartley vervangt Gasly bij Toro Rosso in VS

De Nieuw-Zeelandse coureur Brendon Hartley maakt volgende week bij de Grote Prijs van de Verenigde Staten zijn debuut in de Formule 1. De 27-jarige Hartley mag bij Toro Rosso het stoeltje overnemen van Pierre Gasly. De Fransman, die zelf vorige maand debuteerde in de koningsklasse van de autosport als vervanger van Daniil Kviat, keert weer even terug naar de Japanse raceklasse Super Formula waarin hij volgende week bij de slotraces op Suzuka de titel kan pakken.

Gasly reed voor Toro Rosso in de Formule 1 de grands prix van Maleisië (veertiende) en Japan (dertiende). De 21-jarige Fransman maakt het seizoen ook af bij de Italiaanse renstal, maar slaat de GP van de Verenigde Staten over omdat hij nog kans maakt op het kampioenschap in de Super Formula. Als vervanger krijgt Hartley een kans. De Nieuw-Zeelander maakt dit jaar deel uit van het winnende team van Porsche in de 24 Uur van Le Mans.