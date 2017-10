Turnster Thorsdottir twee maanden aan de kant

Turnster Eythora Thorsdottir moet twee maanden rust houden. De negentienjarige Thorsdottir blijkt niet alleen gekneusde ribben te hebben, maar bij röntgenonderzoek werden ook twee stressfracturen in haar ribben aangetroffen. Door die fysieke problemen turnde ze onlangs bij de WK in Montreal geen volledige meerkamp.

Thorsdottir, vorig jaar in Rio de Janeiro negende in de olympische meerkampfinale, kwam alleen in actie op balk en vloer. De pupil van coach Patrick Kiens wist geen finaleplaatsen te veroveren. De turnster met IJslandse roots werd gehinderd door haar ribblessure. Twee weken voor de WK was ze tijdens een training gevallen.

Onderzoek wees vrijdag uit dat Thorsdottir ook twee stressfracturen heeft. ,,Ik moet een pauze van twee maanden nemen om dit te laten herstellen. Ik ga er vanuit dat ik daarna helemaal hersteld ben en weer kan doen wat ik het liefste doe”, schreef ze op Instagram.