Nadal naar finale Shanghai

Rafael Nadal heeft zaterdag de finale bereik van het masterstoernooi in Shanghai. De Spaanse nummer één van de wereld was in twee sets te sterk voor de als vierde geplaatste Kroaat Marin Cilic: 7-5 7-6 (3).

De Spanjaard sloeg in de eerste set toe bij 5-5. Hij brak de service van Cilic en serveerde vervolgens de set uit. In de tweede set liep Nadal al snel uit naar een 3-1-voorsprong, maar de 29-jarige Kroaat knokte zich terug tot 3-3. Cilic verloor zijn opslagbeurt opnieuw op 4-4, waarop Nadal mocht serveren voor de wedstrijd. Opnieuw kwam de Kroaat terug. In de tiebreak maakte Nadal het alsnog af.

In de finale treft Nadal de winnaar van de partij tussen de Zwitser Roger Federer en de Argentijn Juan Martin del Potro.