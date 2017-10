Cherono wint marathon Amsterdam in record

De Keniaanse atleet Lawrence Cherono heeft de 42e editie van de marathon van Amsterdam op zijn naam geschreven. Hij won de klassieker over 42,195 kilometer door de hoofdstad in een officiële tijd van 2.05.09. Daarmee verbeterde hij het parcoursrecord, dat vorig jaar op 2.05.21 was gezet door de Keniaan Daniel Wanjiru.

Cherono maakte er een spannend duel van met zijn landgenoot Norbert Kigen. Dat duo was vooraan overgebleven na een afvalrace, die begon met een kopgroep van zestien hardlopers. De twee Kenianen liepen zij aan zij het Olympisch Stadion binnen en sprintten op de finish af. Cherono beschikte over de beste benen. Kigen eindigde als tweede in 2.05.13.

Cherono was dit voorjaar nog tweede geworden in de marathon van Rotterdam. Hij liep toen een persoonlijk record van 2.06.21. In Amsterdam dook hij ruim onder die tijd.

De grote favoriet voor de eindzege, Tesfaye Abera uit Ethiopië, haakte na zo’n 33 kilometer af.