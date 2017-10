Deen Toft Madsen wint Chrono des Nations

De Deen Martin Toft Madsen heeft in het Franse Les Herbiers de Chrono des Nations gewonnen. De 32-jarige coureur van Team Almeborg was in de strijd tegen de klok beter dan zijn landgenoot Mikkel Bjerg en de Spanjaard Jonathan Castroviejo, die tweede en derde werden. De Belgische tijdrijder en Europees kampioen tijdrijden Victor Campenaerts van Lotto NL-Jumbo eindigde als vijfde bij de Franse afsluiter van het wielerseizoen.

Vorig jaar werd Madsen nog derde in Les Herbiers en moest hij de winst aan de Wit-Rus Vasil Kirijenka laten. Deze keer bleef de Deen als enige van alle deelnemers onder het uur. Hij legde het 49,7 kilometer lange parcours af in 59.58. Veel sneller dan Bjerg (1.01.20) en Castroviejo (1.01.23).