Dovizioso troeft Márquez af in Japan

De Italiaanse motorcoureur Andrea Dovizioso heeft zondag de Grote Prijs van Japan in de MotoGP gewonnen. De 31-jarige coureur van Ducati troefde op het kletsnatte circuit van Motegi zijn Spaanse rivaal in de strijd om de wereldtitel, Marc Márquez, in de laatste ronde af. Dovizioso verkleinde zijn achterstand in het klassement daarmee tot elf punten, met nog drie grands prix te gaan.

De Italiaan was op het Twin Ring Circuit vanaf de negende startplaats in de regen gestaag naar voren gereden. Het leidde in de laatste ronden tot een zenuwslopend gevecht tussen Dovizioso en Márquez, die elkaar om beurten afwisselden aan kop.

De Spanjaard leek in de laatste ronde de zege binnen te hebben, tot hij een slippertje maakte in een bocht en Dovizioso hem weer passeerde. De Italiaan vierde zijn vijfde zege van dit seizoen. Op gepaste afstand van de twee titelkandidaten kwam de Italiaan Danilo Petrucci (Ducati) als derde over de finish. Negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi viel uit.

,,Mijn achterband was volledig versleten, maar Marc maakte een foutje en daardoor kon ik hem toch passeren”, zei Dovizioso. Márquez deed in de laatste bocht nog een ultieme aanval, maar hij vond geen ruimte om Doviziso voorbij te steken. ,,Het was een geweldige race”, zei de Spanjaard uit het fabrieksteam van Honda. ,,De twee jongens die strijden om het kampioenschap vechten hier tot de laatste bocht om de winst, mooier kan niet. Jammer dat ik een paar foutjes maakte.” Márquez eindigde voor de honderdste keer op het podium in de WK wegrace.

De strijd gaat volgende week verder op het circuit van Phillip Island in Australië, weer een week later staat de Grote Prijs van Maleisië op het programma.