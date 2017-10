Luiten eindigt in middenmoot in Italië

Joost Luiten is bij de Open Italiaanse titelstrijd op Golf Club Milano in de middenmoot geëindigd. De Nederlandse profspeler kon op de laatste dag geen progressie meer boeken in het klassement. Met een score van 69 slagen kwam hij op een totaal van 273, waarmee hij op de gedeelde 32e plaats uitkwam. De Brit Tyrrell Hatton schreef het toernooi op zijn naam met 263 slagen (-21).

Luiten leverde zaterdag voor de derde keer op rij een scorekaart in met een rondje van 68 slagen. Hij kondigde daarna een aanval aan op de top tien, maar kon een dag later zijn ambitie niet waarmaken. Met vijf birdies en drie bogeys bleef hij slechts twee slagen onder par, daar waar hij hoopte op een dagscore van -6.

,,Mijn laatste ronde was heel frustrerend”, liet Luiten eerlijk weten. ,,Ik heb op de greens veel te weinig kansen benut. Het is niet anders helaas. Slechte periodes op de greens horen erbij, ik moet gewoon doorgaan en dan komt hopelijk snel de ommekeer.”