Maase schenkt Nageeye mysterieuze bokaal

Kamiel Maase overhandigde zondag na de marathon van Amsterdam een mysterieuze bokaal aan Abdi Nageeye. De onttroonde Nederlands recordhouder toverde uit een linnen tasje een zilveren beker met inscriptie. ,,Deze trofee kreeg ik in 2003 van Gerard Nijboer. Die had hem op zijn beurt 23 jaar in bezit gehad als houder van het Nederlands record. Het leek me wel wat om de traditie voor te zetten’’, zei de voormalig topatleet.

Nijboer won in 1980 de marathon van Amsterdam in een nationaal record van 2.09.01. Een echte prijs was er destijds niets, maar een zilverfabriek uit Schoonhoven vond dat de prestatie van Nijboer een bokaal waard was en smeedde er een voor hem. De latere bondscoach schonk op zijn beurt de beker aan Maase toen deze in 2003 het record op 2.08.31 bracht.

,,De bokaal is wat geheimzinnig, want de organisatie wist van het bestaan niet af. Mijn vrouw voelde goed aan dat Abdi het record vandaag zou breken, want zij heeft hem zaterdag tevoorschijn getoverd en prachtig opgepoetst. Ik heb hem veertien jaar in bezit gehad, ik hoop dat Abdi hem heel lang mag houden.’’