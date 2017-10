Abdi Nageeye heeft zijn gewenste Nederlands record op de marathon binnen. De 28-jarige atleet zette in Amsterdam op de klassieke afstand van 42,195 kilometer de klok stil na 2 uur, 8 minuten en 15 seconden officieus. Hij verbeterde de tien jaar oude nationale toptijd van Kamiel Maase, die in 2007 in de hoofdstad 2.08.21 had gelopen.

De geboren Somaliƫr veroverde voor de tweede keer in zijn loopbaan de Nederlandse titel op de marathon.