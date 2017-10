Van der Poel opnieuw ongenaakbaar

Veldrijder Mathieu van der Poel heeft zondag ook de tweede wedstrijd uit de Superprestigereeks gewonnen. De dit seizoen vrijwel ongenaakbare Nederlander zag in en rond de Kuil van Zonhoven zijn eeuwige rivaal Wout van Aert er vroeg in de wedstrijd vandoor gaan. Maar Van der Poel dichtte het gat snel om vervolgens alle concurrenten ver achter zich te laten. De Belgische wereldkampioen Van Aert reed in de slotfase weg bij Lars van der Haar in de strijd om de tweede plaats. De Nederlander eindigde als derde.

Voor Van der Poel, die rijdt voor Beobank-Corendon, was het zijn achtste overwinning in negen optredens dit seizoen. Alleen Van der Haar wist hem eenmaal te verslaan, in het Belgische Ronse.

Zaterdag was Van der Poel ook al de beste in een cross in het eveneens Belgische Kruibeke.