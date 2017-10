Zilver voor Arends/Piek op Dutch Open

Jacco Arends en Selena Piek zijn op de Dutch Open in Almere op de tweede plaats geëindigd in het gemengd dubbelspel. Het als zesde geplaatste badmintonkoppel was in de finale niet opgewassen tegen het Britse duo Marcus Ellis/Lauren Smith. Het als achtste geplaatste tweetal zegevierde na veertig minuten in twee games: 21-17 21-18.

Arends en Piek mikten in Almere op een historische zege. Nog nooit wist een Nederlands duo de titel te winnen op de Dutch Open in het gemengd dubbelspel. Arends en Piek kwamen in de finale echter net iets tekort.

De titel bij de mannen ging naar de Japanner Kento Momota. De voormalige nummer twee van de wereld won in de finale van zijn landgenoot Yu Igarashi met 21-10 en 21-12.

Bij de vrouwen was de als eerste geplaatste Amerikaanse Beiwen Zhang de beste. De titelverdedigster versloeg Michelle Li uit Canada in twee games: 21-16 21-14. Het was voor Zhang de derde titel in vier jaar op de Dutch Open.