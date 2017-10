Jackson nieuwe schipper van Team AkzoNobel

Brad Jackson is de nieuwe schipper van Team AkzoNobel, dat zondag in Alicante begint aan de Volvo Ocean Race. De 49-jarige Nieuw-Zeelander is de opvolger van de Nederlander Simeon Tienpont, die afgelopen vrijdag verrassend op non-actief werd gezet wegens contractbreuk.

Jackson behoorde al tot de bemanning van de Nederlandse boot. Het wordt zijn eerste avontuur als schipper in de zeilrace om de wereld. Als bemanningslid heeft hij er al zes op zijn naam staan. Drie keer zat hij aan boord van het winnende jacht.