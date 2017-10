Ploegleider Visbeek: Tour voor allrounder

Sunweb-ploegleider Aike Visbeek ziet volop mogelijkheden in het dinsdag gepresenteerde routeschema van de Ronde van Frankrijk van volgend jaar. Met Tom Dumoulin heeft de ploeg een kandidaat-winnaar in dienst. ,,Het is een mooi parcours, met veel variatie. Er wordt wel verwacht dat je een allrounder bent. En dat is Tom”, zei Visbeek bij de NOS.

Dumoulin kan tijdrijden en klimmen, weet zijn ploegleider. ,,Maar hij kan zich ook goed positioneren, wat in nerveuze ritten in Bretagne en zeker in de kasseienrit naar Roubaix heel belangrijk is. Het routeschema is niet perfect voor ons, maar er liggen mogelijkheden voor Tom.”

Dumoulin, op vakantie in de VS, heeft nog geen voorkeur uitgesproken voor Tour of Giro d’Italia, de koers die hij dit jaar won. Visbeek: ,,We gaan deze Tour echt goed analyseren en kijken dan hoe de Giro eruit gaat zien. Het gaat niet alleen om het aantal tijdritkilometers. De kasseienrit en de ploegentijdrit kunnen ook in ons voordeel zijn. Maar we weten het pas als we beide etappeschema’s naast elkaar kunnen leggen.”

De Giro-route wordt pas eind november gepresenteerd.