Bertens door na opgave Petkovic

Tennisster Kiki Bertens heeft bij het tennistoernooi in Luxemburg de kwartfinale bereikt. Haar tegenstandster Andrea Petkovic gaf bij een stand van 6-2 2-1 in het voordeel van de Nederlandse op.

Bertens had de vorige drie ontmoetingen met Petkovic allemaal verloren, maar was sterk begonnen aan de wedstrijd. De Duitse, die een dag eerder nog na een lange driesetter had gewonnen van de Kroatische Petra Martic, liet zich behandelen. Ze voelde zich ziek maar probeerde het nog even. Uiteindelijk kon ze niet verder spelen.

De 25-jarige Wateringse treft in de kwartfinale een andere Duitse, Carina Witthöft.