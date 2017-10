Gregorius weer belangrijk voor Yankees

De New York Yankees zijn nog een zege verwijderd van het bereiken van de World Series, de finale van het Amerikaanse honkbalseizoen. Mariekson ‘Didi’ Gregorius had opnieuw een belangrijk aandeel in de 5-0 zege op de Houston Astros.

De oranje-international (27) sloeg twee honkslagen en daarnaast ook nog een punt binnen in de vijfde inning. De Yankees leiden nu met 3-2 in de best-of-seven serie. In de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) is de zesde wedstrijd in Houston.

De andere finalist van de World Series komt uit de National League, waar de Los Angeles Dodgers van de Antilliaanse closing pitcher Kenley Jansen een 3-0 voorsprong in wedstrijden hebben tegen regerend kampioen Chicago Cubs.